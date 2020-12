Elf Menschen bei Feuer verletzt

Ellwangen

Es spielten sich dramatische Szenen ab, als die Ellwanger Feuerwehr am Donnerstag, kurz nach 21 Uhr, in die Goldrainstraße zu einem Brand gerufen wurde: Das Mehrfamilienhaus am Rand der Goldrainsiedlung war in Rauch gehüllt, Menschen standen in den Fenstern und auf den Balkonen und schrien um Hilfe. 20 Bewohner waren noch im Inneren und mussten von den Feuerwehrleuten gerettet werden.

Das Deutsche Rote Kreuz war vor Ort, baute eine Notversorgung auf, weil viele Rauch eingeatmet hatten und behandelt werden mussten. Das Feuer wütete zwar nur im Kellergeschoss. Doch der Rauch zog im Treppenhaus nach oben und versperrte den Bewohnerinnen