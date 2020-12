Baustelle profitiert von gutem Wetter

Bauarbeiten Die Gemeinde Heuchlingen investiert in Wege, Spielgeräte und Infrastruktur in der Leintalaue. Bis zum Wegfest im Sommer soll alles fertig sein.

Heuchlingen

Seit dem Baustart hat sich viel getan in der Leintalaue in Heuchlingen. „Die Handwerker haben die gute Witterung bestens genutzt“, lobt Bürgermeister Peter Lang den Fortschritt der Neugestaltung. Zurecht, denn wer einen Blick auf den Bereich zwischen Sportgelände, Lein und Kindergarten wirft, entdeckt viel getane Arbeit. So ist mittlerweile die komplette Infrastruktur inklusive Entwässerung im Boden verlegt. Die neuen Wege zeichnen sich ab, da bereits die Rabatten gesetzt sind. „Im Frühjahr geht‘s dann weiter mit den Pflaster- und anderen Belagsarbeiten“, beschreibt Lang. Er spart nicht mit Lob für