Zeidlers Highlight zu Weihnachten

„Wir sind wieder so weit, sagen zu können, dass wir ein starkes Team sind.“ Das erklärte der Böbinger Profifußballtrainer Peter Zeidler, der an diesem Dienstag in der ersten Schweizer Liga als Chefcoach des FC St. Gallen den amtierenden Meister, Pokalsieger und derzeitigen Spitzenreiter Young Boys Bern zum absoluten Highlightspiel vor Weihnachten im heimischen Kybunpark (20.30 Uhr) erwartet. St. Gallen – mit Zeidler Schweizer Vizemeister der vergangenen Saison geworden – hat sich als derzeit Tabellendritter mit einer torlosen Punkteteilung im Duell der Verfolger beim FC Basel am Wochenende auf dieses Match eingestimmt.