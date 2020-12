Auch Münster und Stadt geehrt

Schwäbisch Gmünd

Dass das Heilig-Kreuz-Münster als Gmünder Wahrzeichen noch so steht, ist in großen Teilen auch der Bauhütte zu verdanken, die zur Münstergemeinde gehört. Dass diese Einrichtung zusammen mit anderen europäischen Bauhütten in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde, unterstützt auch die dauernd notwendigen Bemühungen um den Erhalt des Gmünder Münsters. Darüber freuten sich die Verantwortlichen am Montag bei einer Pressekonferenz.

Münsterarchitekt Paul Philipp Waldenmaier sieht die Würdigung durch die UNESCO als „besonderes Weihnachtsgeschenk“. Er erinnert an die jahrelange Vorarbeit: