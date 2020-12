Bundesligaduell der Häfner-Brüder

Handball, Bundesliga Die Gmünder Handballprofis Kai und Max Häfner stehen sich an diesem Dienstagabend im Spiel der MT Melsungen und des TVB Stuttgart gegenüber. Jeder will gewinnen.

Für beide ist klar. Weihnachtsgeschenke werden erst nach dem Spiel verteilt. Zum dritten Mal in ihrer Profikarriere werden sich an diesem Dienstag die beiden Gmünder Handballbrüder Kai und Max Häfner in einem Bundesligaspiel gegenüberstehen. Bisher steht es 2:1 für Max. Doch sein älterer Bruder Kai – Nationalspieler und vielumjubelter Europameister von 2016 – will an diesem Dienstagabend (18 Uhr) in der Kasseler Rothenbach-Halle im Spiel der MT Melsungen gegen den TVB Stuttgart alles dafür tun, um die Bilanz auszugleichen.

Dabei – und das betont der 31-jährige Nationalspieler – gehe es ihm nicht darum, seinen