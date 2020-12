Lorchs „Ochsenwirtin“ Margot Mayer verstorben

Lorch. Fröhlich und lebhaft saß Margot Mayer am 13. April in der ehemaligen Schankstube des Lorcher „Ochsen“. Läutete es an der Tür, machte Tochter Petra auf und ihre 90-jährige Mutter nahm im Flur mit Abstand Geburtstagsglückwünsche entgegen. Und davon nicht wenige. Margot Mayer war in Lorch bekannt. Zunächst als Wirtin im „Ochsen“, den sie mit ihrem Mann seit 1960 führte. Erst 2006 gab die damals 76-Jährige die Wirtsstube auf. Danach vermietete sie den Schankraum als Treffpunkt an das Forum 58 plus und war reges Mitglied. Am 8. Dezember ist die Lorcherin verstorben. Die Beisetzung habe im Familienkreis stattgefunden.