Eine Backstube im Rathaus

Waldstetten

Die Initialzündung hatte Quartiersmanagerin Magdalene Rupp. Sie machte sich auf, um Waldstetter Gewerbetreibende zu animieren, ihre Schaufenster in diesem Jahr besonders schön zu dekorieren. Überall traf sie auf offene Ohren. Die Unternehmen ließen ihrer Kreativität freien Lauf, im Nullkommanichts gab es 13 festliche Schaufenster in Waldstetten. Doch dem nicht genug, ließen sich auch die Bürger durch die schönen Anblicke inspirieren – und schmückten ihrerseits ihre Fenster. So hat sich die Gemeinde unterm Stuifen in den letzten Wochen in ein kleines Weihnachtsdorf mit vielen Hinguckern