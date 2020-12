Barnsley leidet jetzt doppelt

Schwäbisch Gmünd

Der Vorsitzende des Vereins Städtepartnerschaft, Dr. Lukas Amadeus Schachner, sitzt jetzt vor Weihnachten noch häufiger als sonst am Computer, um sich mit Freunden in Antibes, Barnsley, Faenza und Székesfehérvár zu unterhalten. Im Corona-Jahr die einzige Möglichkeit, sich zu begegnen. Dabei nimmt er unterschiedliche Stimmungen wahr. Wie Oberbürgermeister Richard Arnold, der jüngst mit seinen Amtskollegen in den Partnerstädten telefonierte.

Antibes. Die Ausgangssperre drückt nach Einschätzung Schachners dort ganz besonders auf die Stimmung, weil die Stadt ihren mondänen Auftritt verliert, weil die Kontakte fehlen.