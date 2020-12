Weihnachten ohne Wohnsitz

Wohnungslosenhilfe Die Wärmestube und die Hauskapelle in St. Elisabeth sind an diesem Heiligabend wegen Corona nur für Bewohner und Mitarbeiter geöffnet.

Schwäbisch Gmünd

Wenn Menschen ohne Wohnsitz neben Ehrenamtlichen, Vertretern der Stadt, Rentnern und anderen Besuchern eng in der Wärmestube zusammensitzen, dann ist Heiligabend. So jedenfalls war es in den vergangenen Jahren in St. Elisabeth, der Anlaufstelle für wohnungslose Menschen in der Klösterlestraße in Schwäbisch Gmünd. Corona hat auch diese Tradition unmöglich gemacht.

Es wird am 24. Dezember nur eine kleine interne Weihnachtsfeier für die Bewohner und Mitarbeiter geben, sagt Barbara Walter, die bei der Caritas Ost-Württemberg für die Einrichtungen zur Wohnungslosenhilfe in