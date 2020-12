Die „Schätze“ der Gemeinde aus der Ferne besucht

Waldstetten. Auf ungewöhnliche Art, aber dennoch von Herzen übersandte Michael Rembold seine besten Wünsche zur Weihnachtszeit. Wie das geht, wenn man nicht ins Seniorenheim hineinkann wie in den vergangenen Jahren, um eine Weihnachtsfeier darin auszurichten? In dem man als Schultes sich auf den Platz vor der Begegnungsstätte stellt. Und dann dank einer nagelneuen Mikrofonanlage seine Worte durchs geschlossene Fenster spricht. An die Bewohnerinnen und Bewohner von St. Johannes richtet, die wiederum in der Begegnungsstätte hinter den geschlossenen Fenstern saßen und lauschten.

Zumindest verbal berühren

So gelang es Michael Rembold, die