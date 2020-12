Untere Straße in Göggingen ist wieder befahrbar

Göggingen. Die Untere Straße in Göggingen präsentierte sich in den vergangenen Monaten als Schotterpiste, versehen mit tiefen Kratern. Tief arbeiteten sich die Bagger vor bis zum Untergrund. Zum einen für die Verlegung des neuen Kanals, zum anderen für die Erstellung der Hausanschlüsse. Es wurde an unterschiedlichen Stellen parallel gearbeitet.

Die Mitarbeiter der Firma Georg Eichele aus Untergröningen wollten die coronabedingten Verzögerungen sichtlich wieder aufholen. Und es ist ihnen gelungen. Denn jetzt konnte die erste Tragschicht der Straße pünktlich vor Weihnachten eingebaut werden. Was bedeutet, dass für alle Häuser entlang