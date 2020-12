Viel Resonanz auf hilfreiche Initiative

Lorch

Beim Surfen im Internet stieß Pfarrer Christof Messerschmidt vor vier Jahren auf die Idee „Umgekehrter Adventskalender“. „Sie hat mir gefallen und wurde in Lorch umgesetzt. Mittlerweile hat sie schon fast Tradition“, freut sich der evangelische Geistliche.

Es geht darum, Dinge des täglichen Bedarfs in einer Kiste, die normalerweise in der Kirche ab dem ersten Advent steht, jetzt aber Corona-bedingt am Gemeindehaus platziert wurde, zu füllen. Jeden Tag wächst die Zahl der Pakete. Und an Heiligabend waren ursprünglich 24 Päckchen erwartet worden. Doch die Lorcher sind anscheinend ein spendierfreudiges Volk, denn