Wie Triumph ins ZDF kam

Heubach/Köln

Meine Frau hat gesagt, ich soll gucken, dass die Sachen wegkommen“, erzählt Ferdinand Moors in seinem niederrheinischen Dialekt dem ZDF. Denn, sein Keller in Brüggen – eine Gemeinde im Westen Nordrhein-Westfalens – sei voll mit alten Sammlerstücken. Mit einem davon bewarb er sich bei der ZDF-Sendung „Bares für Rares“: Einer Büste des in Heubach gegründeten Unterwäsche-Herstellers Triumph. Gefunden hatte Moors sie an einem Abbruchhaus, „da lag die oben auf dem Schutt“. Die letzten 27 Jahre sei die Büste nun in seinem Keller gestanden, erzählter Moderator Horst Lichter in der Sendung.