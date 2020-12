Bläse dankt und appelliert zum Fest

Aalen. In einem Grußwort zu Weihnachten und zum Jahreswechsel blickt Landrat Dr. Joachim Bläse auf das Jahr zurück. Er dankt allen, die sich am Arbeitsplatz oder auch in der Gesellschaft engagiert und für das Gemeinwesen ihr Bestes gegeben haben. Vorweg appelliert er an alle, sich „im Sinne der Solidarität mit unseren Mitmenschen und zu unserem gegenseitigen Schutz“ am Weihnachtsfest konsequent an die Bestimmungen des Lockdown zu halten. „Je mehr wir unnötige Kontakte vermeiden, umso schneller können wir die Beschränkungen hinter uns lassen.“

Seit dem ersten Coronafall im Ostalbkreis im März lebe man mit Einschränkungen,