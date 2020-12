48 690 Euro fürs Klosterhospiz

Schwäbisch Gmünd

Es scheint, als denken viele: „Wir müssen auch in schlechten Zeiten zusammenhalten.“ So lässt sich erklären, weshalb sich in den vergangenen Wochen zehn Frauen als künftige Ehrenamtliche im Klosterhospiz gemeldet haben und weshalb Spender insgesamt 48 690 Euro für die Tagespost-Weihnachtsaktion gegeben haben. Eine gigantische Summe, mit der Schwester Benedicta Ewald nie gerechnet hätte. „Ich bin überrascht“, sagt die Koordinatorin des Projekts Klosterhospiz von den Franziskanerinnen. Und: „Wir freuen uns riesig über die große Resonanz.“