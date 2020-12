OB beharrt auf allgemeiner Dienstpflicht

Schwäbisch Gmünd. Oberbürgermeister Richard Arnold hat im GT-Gespräch seine Haltung bekräftigt, dass in Deutschland eine allgemeine Dienstpflicht für junge Menschen eingeführt werden soll. Der OB nimmt damit eine Forderung auf, die er 2017 schon erhoben hat. Damit wolle er ins Jahr 2021 hineingehen, sagt Arnold. Schon einmal wiederholt hatte Arnold die Forderung gemeinsam mit Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer und Schorndorfs Oberbürgermeister Matthias Klopfer in diesem Sommer. In einer Pressekonferenz nach der Stuttgarter Krawallnacht wandten sich die drei Stadtoberhäupter an die Landesregierung. Sie forderten einen verpflichtenden