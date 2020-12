Vom großen Glück, anderen zu helfen

Schwäbisch Gmünd-Lindach

Einen Vorteil hat ein Hochzeitstag am 24. Dezember, schmunzeln Katrin und Professor Dr. Dieter Maas, „man vergisst nie den Termin“. Vor 50 Jahren ließen sich Katrin und Dieter Maas in Faurndau bei Göppingen trauen. Dazu reiste das junge Paar von Bonn an, weil in Faurndau Dieters Maas’ Eltern lebten.

Das Hochzeitsdatum ist der Arbeit des Paares geschuldet, Dr. Dieter Maas absolvierte sein klinisches Semester an der Universitäts-Frauenklinik in Bonn, Katrin folgte sofort nach ihrem Abitur ihrem Dieter dorthin und begann eine Ausbildung zur Krankenschwester. Der Dienstplan beider ließ als Hochzeitsdatum