29 Covid-Fälle bei Gmünder Schnelltests an Heiligabend entdeckt

1000 Tests am Donnerstag: Nachfrage nach Schnelltest-Angebot des Gmünder DRK übertrifft auch am zweiten Tag die Erwartungen.

Schwäbisch Gmünd. Kurz vor Weihnachten hatte der Gmünder Kreisverband des Roten Kreuzes die Möglichkeit von Corona-Schnelltests angeboten, um für Menschen, die Verwandte besuchen wollten, die Sicherheit zu erhöhen. Nachdem die Nachfrage bereits am Mittwoch den Verkehr in der Innenstadt hatte zusammenbrechen lasssen, hatte das DRK für den zweiten Teil der Aktion am Vormittag des Heiligabend nochmal 700 Tests besorgt. Doch auch die reichten bei weitem nicht. 1000 Tests wurden am zweiten Tag benötigt, bilanziert DRK-Kreisgeschäftsführer Steffen Alt. Das Rote