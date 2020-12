Augensterne und Hoffnung

Schwäbisch Gmünd

In diesem Jahr ist nichts wie gewohnt. Die Corona-Pandemie macht weihnachtlichen Traditionen, Feierlichkeiten und Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung. Schutzmaske statt Küsschen, Abstand statt Umarmung sind die Vorgaben. Die gute Seite daran: Die Ökumene in Schwäbisch Gmünd lebt in diesem Jahr besonders auf. Symbolisch hierfür: die Heiligabendansprachen. Seite an Seite schritten die evangelische Dekanin Ursula Richter und der katholische Dekan Robert Kloker über den Münsterplatz. Und Seite an Seite standen zweimal 200 Gläubige bei beiden Gottesdiensten – mit viel Sicherheitsabstand und Mund-Nase-Schutzmasken