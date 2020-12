Heiligabendansprache auf dem Münsterplatz

Ökumene Dekanin Ursula Richter und Dekan Robert Kloker sprachen den Gläubigen in Schwäbisch Gmünd an Weihnachten Mut zu.

Schwäbisch Gmünd. In diesem Jahr ist nichts wie gewohnt. Die Corona-Pandemie machte liebgewordenen Traditionen, Feierlichkeiten und Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung. Schutzmaske statt Küsschen, Abstand statt Umarmung sind die Vorgaben. Doch Corona hat auch ihr Gutes. Denn die Ökumene in Schwäbisch Gmünd lebt in diesem Jahr besonders auf. Symbolisch hierfür konnte die Heiligabendansprache genommen werden.

Seite an Seite schritten Dekanin Ursula Richter und Dekan Robert Kloker über den Münsterplatz. Und Seite an Seite standen zweimal 200 Gläubige bei beiden Gottesdiensten – mit