Trinkwasserversorgung gesichert

Infrastruktur Der Zweckverband Wasserversorgung Rombachgruppe nimmt den Hochbehälter „Hohenhöfen“ auf dem Büchelberger Grat in Betrieb.

Abtsgmünd-Pommertsweiler

Der neue Wasserhochbehälter „Hohenhöfen“ auf dem Büchelberger Grat in Pommertsweiler ist in Betrieb, das teilt die Abtsgmünder Verwaltung mit. Der Hochbehälter garantiere die sichere Trinkwasserversorgung von Pommertsweiler, Straßdorf, Vorder- und Hinterbüchelberg, Lutstrut und weiteren Weilern rund um den Büchelberger Grat in dem Abtsgmünder Teilort.

Das markante Gebäude des Behälters wurde in Holzständerbauweise errichtet und beherbergt nun zwei Edelstahltanks, die jeweils ein Speichervolumen von 250 Kubikmeter vorweisen. Das Trinkwasser kommt durch die Zubringerleitungen der Pumpwerke Schmittefeld