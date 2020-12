Frohe Botschaft in der Reithalle

Heubach

Die evangelische Kirchengemeinde in Heubach hat sich für Heiligabend etwas Besonderes einfallen lassen, damit alle, die dies gerne wollten, einen Gottesdienst unter pandemiekonformen Bedingungen besuchen konnte. Und das lag nicht nur an der Zahl der Angebote, sondern auch am Ort.

So boten die drei evangelischen Heubacher Seelsorger, Pfarrerin Sabine Löffler-Adam, Thomas Adam, Rudolf Spieth und Diakon Lars Wittek, an Heiligabend insgesamt acht Gottesdienste an. Damit war es jedem Gläubigen unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln möglich, einen Gottesdienst zu besuchen. Dabei standen nicht nur drei Gottesdienste in der St.