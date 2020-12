„Die unfairste Variante von allen“

Die Auszeit über Weihnachten hat gereicht. Helge Liebrich ist am Sonntag wieder in die Halle im Unipark gegangen. „Ein paar Riesenfelgen turnen und ein bisschen ‘aushängen’“. Und wohl auch noch Frust abbauen. Zu tief sitzt die Enttäuschung über die Entscheidung am grünen Tisch, die den TV Wetzgau nur zum deutschen Vizemeister gemacht hat. „Die TG Saar ist kein würdiger Deutscher Meister“, sagt der 32-jährige Kapitän.

Herr Liebrich, haben Sie die Weihnachtsfeiertage genießen können?

Liebrich: Na klar! Ich habe die Tage mit meiner Familie sehr genossen, und es gibt ja auch noch andere Dinge als Kunstturnen.