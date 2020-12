Mit der Wurzelkraft verbunden bleiben

Schwäbisch Gmünd

Weihnachten falle im Jahr 2020 wie ein Stern vom Himmel, begrüßte Ursula Richter rund 20 Kirchgänger am ersten Weihnachtsfeiertag in der Augustinuskirche. Dass Gott Mensch werde und göttliche Wärme schenke, habe von jeher Menschen angezogen, was sich an den vielen Krippen in Häusern und Kirchen zeige. Die Dekanin erinnerte an die täglichen Nachrichten über Infektionszahlen und andere dramatische Ereignisse, die im zurückliegenden Jahr nicht abrissen. Weltweit teile man in der Pandemie ähnliche Sorgen, aber auch Hoffnungen. „Überall auf der Welt feiern Menschen Weihnachten. Mit ihnen teilen wir die Sehnsucht