Wo Covid und Jota zusammenkamen

Hilfsprojekt Warum der Mutlanger Hilfsverein für das Schulprojekt im kolumbianischen Cartagena und alle seine Unterstützer in diesen Monaten gleich doppelt gefordert sind. Wie jeder ein bisschen helfen kann.

Mutlangen

Ein Unglück kommt selten allein“, schreibt Vorsitzende Rose Gaiser und blickt für den Mutlanger Hilfsverein zurück auf das Corona-Jahr in Cartagena: „War es seit März 2020 schon eine schier unerträgliche Lage durch den kompletten Covid 19 Lockdown in Kolumbien, so fegte Mitte November der Hurrikan Jota mit voller Wucht über die Stadt Cartagena, zerstörte einen großen Teil der Infrastruktur und machte viele Menschen obdachlos.

Kolumbien hat bei Auftreten der ersten Covid-19-Fälle sehr schnell reagiert und das komplette soziale und wirtschaftliche Leben für mehrere Monate heruntergefahren. Kein Kreuzfahrtschiff mehr,