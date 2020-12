Aalens Ideenschmiede ist fünf Jahre alt

Aalen

Ein Airbag für das Handy, ein Blindenstock mit künstlicher Intelligenz, optische Sensoren, innovative 3D-Druck-Lösungen, ein Seilrobotersystem, eine Plattform für Nachhaltigkeitsthemen: Unzählige Geschäftsideen haben findige Köpfe in den vergangenen fünf Jahren am Aalener Innovationszentrum (Inno-Z) ausgebrütet und zur Marktreife gebracht. Als Zwischenbilanz kann das Zentrum, das an der Hochschule Aalen angesiedelt ist, Aufsehen erregende Projekte, kleine Unternehmen, etliche Patente und Arbeitsplätze vorweisen – und sogar einige Millionäre, wie Innovationsmanager und Geschäftsführer Dr. Andreas Ehrhardt erzählt.

Am