Superfood aus dem Bienenstock

Abtsgmünd-Untergröningen

Wenn Ursula Müller in die Schule geht, hat sie immer ein paar Kügelchen Bienenwachsknete dabei. Die drückt sie den Kindern am Anfang der Unterrichtsstunde in die Hand – das Kneten trägt zur Entspannung bei.

Wachsknete ist nur ein Erzeugnis aus der reichen Palette der Bienenprodukte. „Viele Imker wissen gar nicht, dass man neben dem Honig noch viele andere Dinge gewinnen kann“, sagt die Fachberaterin für Bienenprodukte und zeigt Bienenwachstücher, Lippenpflegebalsam und kleine Wachstafeln, auf solchen haben einst schon die Römer geschrieben. Und auf dem Tisch bei Ursula Müller spendet ein selbst