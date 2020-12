Demos vor Heimen für Senioren

Schwäbisch Gmünd. Senioren- und Pflegeheime sind die neuen Schwerpunkte für die Demonstrationen, die Stefan Schmidt, Kritiker der Corona-Politik, ausrichtet. Am Dienstag ist vor St. Anna und am Spital in Gmünd demonstriert worden, am Sonntag bei St. Ludwig, dem Melanchtonhaus und dem Blindenheim in der Asylstraße. Alle Kundgebungen waren angemeldet, „die Auflagen sind alle erfüllt worden“, sagt Polizeisprecher Rudolf Biehlmaier.

Die Kundgebung vor dem Melanchtonhaus steht als Video im Internet: Rund zehn Menschen stehen auf dem Gehweg, Schmidt spricht ins Mikrofon. Sein Adressat sind die Heimbewohner,