HfG-Absolventin: Mit einer Trinkflasche zum Erfolg

Schwäbisch Gmünd. Eine Trinkflasche, die Wasser nur über Duft Geschmack verleiht – das ist „air up“. Dieses Produkt hat Lena Jüngst gemeinsam mit Tim Jäger 2016 in ihrer Bachelorarbeit im Studiengang Produktgestaltung an der Hochschule für Gestaltung (HfG) in Schwäbisch Gmünd entworfen und entwickelt. Was folgte, war eine Erfolgsgeschichte, über die die junge Produktgestalterin nun beim ersten „goWo*Man“-Online-Vortrag berichtete. Gleichzeitig gab sie ihre Erfahrungen an Studierende der HfG weiter.

„Ich habe mich sehr gefreut, den Online-Vortrag im Rahmen des EXIST-Stipendiums an der HfG halten zu