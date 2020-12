Es braucht kreative und unkonventionelle Lösungen

Liebe Gmünderinnen, liebe Gmünder, liebe Freunde unserer Stadt, es ist eines der außergewöhnlichsten Jahre der Nachkriegszeit, das hinter uns liegt. Ich muss hier nicht nochmals die bewegten Monate nachzeichnen - zu deutlich sind uns allen die Geschehnisse und die Entwicklung der Covid-19-Pandemie noch vor Augen und an vielen Stellen wird in diesen Tagen ja die Chronik des Jahres 2020 in allen Details beleuchtet. Dabei hat jeder von uns seine ganz eigene „Story“ für 2020 vor Augen: Manche verloren Angehörige und Freunde durch eine Infektion, manche erkrankten am Virus, Menschen blieben einsam auf den Stationen in den Krankenhäusern