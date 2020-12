Eine Riesenchance, etwas Neues zu schaffen

Lorch

Dieses Jahr lief bei den Kirchen an Weihnachten vieles anders ab, besonders am Heiligabend. In Waldhausen predigte Lukas Golder auf dem Schulhof von einer Lastwagen-Ladefläche aus. In Lorch zeigte Christof Messerschmidt bei den evangelischen Gottesdiensten einen selbstgedrehten Film. Sowohl in der Kernstadt als auch in Weitmars fand alles im Freien statt. Und die Katholiken um Pfarrer Erhard Nentwich hatten in Lorch einen Krippenweg angelegt und in Waldhausen in die offene Kirche eingeladen.

Der Grund für die neuen Konzepte war die Corona-Pandemie. Wie ein sicheres Angebot für die Menschen an Weihnachten aussehen könnte,