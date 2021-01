Das Jahr 2021 beginnt in Gmünd ohne großen Knall

Schwäbisch Gmünd

So ganz ohne ging es dann doch nicht. Vereinzelt waren am Silvesterabend am Himmel über Schwäbisch Gmünd explodierende Feuerwerkskörper zu sehen. „Restbestände aus dem Vorjahr“, vermutet Stadtsprecher Markus Herrmann. Denn neue Böller und Raketen durften dieses Mal nicht verkauft werden – coronabedingt. Mit ein Grund, warum der Jahreswechsel schnell vollzogen war: Konnte das Feuerwerk in den vergangenen Jahren oft vielerorts bis weit nach Mitternacht bestaunt werden, war es in diesem Jahr schnell vorbei – bereits gegen 0.30 Uhr waren in Gmünd keine Lichtblitze