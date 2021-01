Akrobatik und Budenzauber

Sport Das war am ersten Januar-Wochenende vor einem Jahr geboten.

Eine begeisternde STB-Turngala in Aalen und spannende Begegnungen bei den Hallenturnieren. Der Rückblick:

2400 begeisterte Zuschauer waren bei der STB-TurnGala in der Aalener Ulrich-Pfeifle-Halle dabei. Dabei konnte man Weltklasseakrobatik, Artistik und Gymnastik bestaunen. Karlheinz Rößler, Präsidiumsmitglied des Schwäbischen Turnerbundes (STB), war äußerst zufrieden: „Es war wirklich toll, die Abwechslung zwischen sportlichen und kulturellen Aspekten - sagenhaft.“ Das sahen auch die Zuschauer so - denn es gab großen Applaus. In diesem Jahr fällt die STB-TurnGala aufgrund der Corona-Pandemie aus.

