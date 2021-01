Mit dem Rauchen aufhören

Aalen. Mit Maske und Abstand kann man das Risiko, an Corona zu erkranken, stark reduzieren. Um die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD) zu vermeiden, hilft es schon, nicht zu rauchen. Experten des Robert-Koch-Instituts haben ermittelt, dass zwischen 80 und 90 Prozent der COPD-Erkrankungen auf das Rauchen zurückzuführen sind. Das schreibt die AOK in einer Pressemitteilung.

AOK-Ärztin Dr. Sabine Knapstein sagt: „Eine COPD entsteht nicht plötzlich, sondern entwickelt sich über Jahre hinweg.“ Etwa vier Millionen Menschen in Deutschland leiden an COPD. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) steht COPD – nach den koronaren