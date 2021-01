Fünf Neujahrsbabys im Stauferklinikum

Geburt Jona Rahn ist das erste neugeborene Baby im neuen Jahr in Schwäbisch Gmünd.

Schwäbisch Gmünd. Es ist ein ungewöhnliches Erinnerungsbild an das erste neugeborene Baby im neuen Jahr im Stauferklinikum. Doch trotz Mundschutz ist bei den Eltern ein stolzes Lächeln zu vernehmen: Lilli und Armin Rahn aus Schwäbisch Gmünd sind am 1. Januar zum dritten Mal Eltern geworden. Ihr kleiner Jona erblickte um 7.14 Uhr das Licht der Welt im Stauferklinikum in Mutlangen.

Mutter Lilli und Vater Armin sind überglücklich. Denn es ist bereits der dritte Junge, den Familie Rahn bekommt. Zuhause freuen sich bereits ein einjähriger sowie ein dreijähriger Bruder auf Neuankömmling Jona. Bei seiner Geburt misst der Wonneproppen stolze