Lehrpfad mit Grenzsteinen und Tafeln

Förderung Arbeitskreis Ortsgeschichte und Schwäbischer Albverein in Bartholomä erhalten den Stiftungspreis für einen geschichtlichen Lehrpfad. Ein Lapidarium wird angelegt.

Bartholomä

Ein Spaziergang auf der Gemarkung Bartholomäs lohnt immer. Schließlich ist die Kommune der Ort am Rande des Himmels. Doch in absehbarer Zeit kann man beim Schlendern und Natur genießen auch noch etwas für seine Bildung tun: Der Arbeitskreis Ortsgeschichte tüftelt gerade einen ortshistorischen Lehrpfad aus, in Zusammenarbeit mit dem Schwäbischen Albverein (SAV).

Denn der SAV stellt sein von der Gemeinde gepachtetes Grundstück oberhalb der Tennisplätze den Historikern für etwas ganz Besonderes zur Verfügung. „Wir werden ein Lapidarium erstellen. Mit Infotafeln“, kündigte Jan Ruben Haller vom Arbeitskreis (AK)