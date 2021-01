Hilfe für Kinder bei Mobbing im Internet

Soziales Die Krankenkasse Barmer bietet mit krisenchat.de online Beratung an.

Schwäbisch Gmünd. Jeder fünfte Jugendliche in Deutschland zwischen 14 und 17 Jahren hat Erfahrungen mit Cybermobbing gemacht. Besonders Mädchen berichten davon, als Betroffene oder Zeugin. Zu diesem Ergebnis kommt die Sinus-Jugendstudie 2020, an der die Barmer als Partner beteiligt ist. Cybermobbing beeinträchtige gravierend den Alltag und führe bei einigen Betroffenen zu Depressionen und Suchtverhalten. Es sei ein wesentlicher Grund dafür, warum viele Jugendliche soziale Medien außerhalb der privaten Gruppen nur noch passiv nutzten, da verletzende Kommentare inzwischen fast an der Tagesordnung seien. Verhaltensänderungen können ein