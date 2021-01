Winterfreuden - nicht überall ungetrübt

Bartholomä

Raus mit dem Rodelschlitten! Diesem Motto folgte am Sonntag gefühlt gut die Hälfte der Ostalb-Bevölkerung, nachdem es in der Nacht geschneit hatte. Ob am Hang vom Ostalb-Skilift, am Volkmarsberg bei Oberkochen, am Wirtsberg bei Bartholomä oder an der Kapfenburg – an fast jedem Berg oder Bergle, wo ein Schlitten Fahrt aufnehmen konnte, waren Kinder und Jugendliche oder ganze Familien unterwegs. Langläufer nutzten die Gelegenheit zum Wintersport – auch wenn wegen geringer Schneelage zum Teil noch keine Loipen gespurt werden konnten. Auf dem vorderen Härtsfeld waren die Skatingtrassen Wiesle,