Sternsinger organisieren ihre Aktionen kontaktlos

Schwäbisch Gmünd. „In diesem Jahr ist alles anders – auch bei den Sternsingern“, betont Dekan Robert Kloker. So werden die Sternsinger in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht an den Haustüren klingeln, aber die Sternsingeraktion fällt deshalb nicht aus. Die Verantwortlichen für die Sternsingeraktion im Ostalbkreis waren kreativ und haben überlegt, wie sie die Weihnachtsbotschaft und Gottes Segen in die Häuser der Menschen bringen und Spenden für Kinder in der Welt auch unter den Bedingungen des Lockdown sammeln können.

Wie die Sternsingeraktion konkret umgesetzt wird, hängt an den Verantwortlichen vor Ort ab,