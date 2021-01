Kurzarbeit entlastet Arbeitsmarkt

Aalen.

Der Lockdown light im November hat zu keinem deutlichen Anstieg der Zahl der Arbeitslosen in der Region geführt. Die traditionelle Winterbelebung fällt auf dem Arbeitsmarkt zwar aus, dennoch stagniert die Quote bei 4,0 Prozent. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg liegt sie aktuell bei 4,2 Prozent, im Ostalbkreis bei 3,6 Prozent. Die derzeitige Lage bezeichnet Elmar Zillert, Chef der Agentur für Arbeit in der Region, als „stabil“. Dennoch richtet er einen Appell an „alle Akteure auf dem Arbeitsmarkt“. Ihn treibt nicht nur die Sorge vor den Folgen der Pandemie aus.

„Der Lockdown wird in den