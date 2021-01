Vier Jahre Haft für den Feuerteufel aus Waldhausen

Schöffengericht In der Verhandlung versuchte der Angeklagte eine Teilschuld auf seine Tochter zu lenken.

Lorch-Waldhausen. In Jogginghosen und Fußfesseln betritt der Angeklagte G. den Gerichtssaal. Der Vorwurf gegen ihn: Schwere Brandstiftung und Brandstiftung. Er soll im vergangenen September ein Wohnhaus und ein Wohnmobil in Waldhausen in Brand gesteckt haben. Der 72-jährige Angeklagte verlässt den Gerichtssaal mit einem Urteil von vier Jahren Haft – die höchste Strafe, die das Schöffengericht verhängen kann.

Zu Beginn der Verhandlung verliest Oberstaatsanwalt Dirk Schulte die Anklageschrift. Der Angeklagte soll am 2. September des vergangenen Jahres gegen 8.15 Uhr ein Wohnhaus und ein Wohnmobil in Waldhausen