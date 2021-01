Kein einfaches Jahr für die Kitas

Kinderbetreuung Die Verantwortlichen der katholischen Kindertageseinrichtungen in Schwäbisch Gmünd blicken auf ein ereignisreiches Jahr 2020 zurück, das von der Corona-Pandemie bestimmt wurde.

Schwäbisch Gmünd

Das Jahr 2020 ist Vergangenheit. Grund für die Verantwortlichen der katholischen Kindertageseinrichtungen in Schwäbisch Gmünd zurückzublicken. Zumal am 1. Januar 2020 keiner von ihnen dachte, „dass das Jahr 2020 so besonders werden würde“.

Als die Belegschaft der Kindertageseinrichtungen nach der Weihnachtspause 2019/20 fast vollzählig ihre Arbeit wieder aufnahm, war das Coronavirus noch weit entfernt. Doch jeden Tag rückte es näher. Bereits im Februar seien die ersten pädagogischen Fachkräfte in den Einrichtungen „direkt betroffen“ gewesen, berichten die Verantwortlichen der katholischen Kindertageseinrichtungen.