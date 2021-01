Corona-Impfung: Das müssen Sie wissen

Aalen

Mit dem Start der Corona-Impfungen am 27. Dezember vergangenen Jahres in Deutschland haben auch die neun Zentralen Impfzentren (ZIZ) in Baden-Württemberg die Arbeit aufgenommen. Das Kreisimpfzentrum (KIZ) des Ostalbkreises wird voraussichtlich am 15. Januar in Betrieb gehen. Zusätzlich sind mobile Impfteams unterwegs, um Menschen in Alten- und Pflegeheimen zu erreichen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Doch noch sind etliche Fragen offen.

Wie erfahre ich, wann ich mit Impfen dran bin?

Bürger werden über die Priorisierung, die Möglichkeit und den Termin der Impfung durch Öffentlichkeitsarbeit, beispielsweise über das