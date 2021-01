Lenny Maier erzielt herausragende Erfolg

Kurze, aber erfolgreiche Turniersaison für die „RSG Unterm Hohenrechberg“: Trotz der schwierigen Situation gelang es, im Jahr 2020 für den Reitsport ein Stück Normalität zu ermöglichen. So konnten sich auch dieses Jahr die Turnierreiter der RSG in Prüfungen um den Sieg und die Platzierungen messen.

Dabei konnte der Verein sowohl in der Dressur als auch im Springen in einer hohen Bandbreite Erfolge erzielen. Angefangen von der Teilnahme in der Führzügelklasse, in der die jüngsten aktiven Vereinsmitglieder Mira Nuding und Sophie Unsöld mehrmals den ersten Platz belegten, bis hin zu Platzierungen in der schweren Klasse. Besonders