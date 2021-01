Rodelalarm – aber bitte mit Abstand

Schwäbisch Gmünd-Degenfeld

Verlängerte Weihnachtsferien, keine verfügbaren Freizeitangebote, dazu Schneefall, der die Landschaft mit einem weißen Tuch bedeckt. Viele Menschen, im Besonderen Familien mit Kindern, suchen derzeit Bewegung und Abwechslung in der Natur. Zu den beliebtesten Anlaufpunkten dienen die Ski- und Rodelpisten rund um den Hornberg, die gerne von „Schneehasen“ aus dem ganzen Umkreis aufgesucht werden. Das bewiesen in den vergangenen Tagen die vielen Fahrzeuge aus anderen Landkreisen. Bereits am vergangenen Wochenende herrschte rund um den Hornberg „Rodelalarm“. Hunderte kleine Kinder tobten begeistert