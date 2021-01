Abholservice macht Händlern das Leben leichter

Schwäbisch Gmünd. „Das ist eine große Erleichterung für die Händler“, sagt Andreas Schoell, Vorstandsmitglied im Gmünder Handels- und Gewerbeverein (HGV), über die Aufhebung des Abholverbots im Handel: Ab Montag, 11. Januar, ist der sogenannte „Click & Collect“-Service wieder erlaubt. Kunden können im Internet oder per Telefon somit Waren bestellen und einen Termin vereinbaren, um die Sachen abzuholen. Die Bezahlung läuft in der Regel per Überweisung. Das mache nun vieles einfacher, weil die Händler nicht mehr alles ausliefern müssen, sagt Andreas Schoell, der als Betreiber von Sportartikelgeschäften in