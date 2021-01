Schneeschippen im Stadion

Die Staufer Open im Schach im Gmünder Stadtgarten, die STB-Turngala in Aalen, diverse Dreikönigsturniere der Fuß- und der Handballer, der Gmünder Sportlerball inklusive der Kür eines neuen Sportpioniers, Selbiges in Lorch und anderswo. Der Sport hätte traditionell auch 2021 gleich einiges zu bieten gehabt zum Jahresbeginn. Die Corona-Pandemie machte diesbezüglich sämtliche Planungen zunichte. Veranstaltungen müssen nach wie vor geschoben werden oder fallen ganz aus. Und das wird nach Lage der Dinge wohl noch eine Weile so bleiben.

Und dennoch liegt der Sport nicht auf Eis. Hinter den Kulissen werden eifrig die Weichen für die Zukunft