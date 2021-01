Kreisstelle organisiert Erdbebenhilfe

Schwäbisch Gmünd / Aalen

Die Gastronomie, durch den Lockdown selbst sehr in Not geraten, hilft trotzdem den Erdbebenopfern in Kroatien durch einen Transport mit Winterkleidung, Konserven, Geschirr, Getränke, Decken und so weiter. Maßgeblich wurde der Transport organisiert von der Dehoga Kreisstelle Ostalb, Dagobert Hämmerer vom Schweizerhof Böbingen und vom Holzcenter Ocker Spraitbach-Vorderlintal.

Um an die Spenden zu kommen, waren wenige Telefonate nötig und es lief eine Welle an, wurden viele Hilfsgüter zum Schweizerhof geliefert. Viele Privatleute, die auch Verwandte in Kroatien haben, und Firmen, wie