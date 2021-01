So oft es geht an der frischen Luft unterwegs

Goldene Hochzeit Annemarie und Jürgen Deininger aus Herlikofen blicken an diesem Freitag auf 50 gemeinsame Jahre zurück.

Schwäbisch Gmünd-Herlikofen

Annemarie und Jürgen Deininger aus Herlikofen feiern an diesem Freitag Goldene Hochzeit. Zur großen Gratulantenschar zählen neben Tochter Daniela mit ihrem Mann Ralf, sowie Sohn Mark mit seiner Frau Klaudija und Enkelkind Maximilian viele Freunde aus dem Ort und dem Vereinsleben vor allem des Liederkranzes, in das die Deiningers bis heute fest integriert sind. Es waren die Nachkriegsjahre und Wohlstandszeiten, in die beide hineingewachsen sind und die beide zusammenschweißten. Vor allem Enkelsohn Maximilian ist heute der Sonnenschein im Hause Deininger.

Nach der Schulzeit arbeitete Annemarie Valusek bei der Firma