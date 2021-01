Künstliche Intelligenz gegen Covid-19

Aalen

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im Kampf gegen Covid-19 wird am Zentrum Industrie 4.0 an der Hochschule Aalen vorangetrieben. Zwei Studierende haben mithilfe dieser Technologie einen smarten Sensor entwickelt, um die Luftqualität in Räumen zu überwachen. Aus Daten der Luft wie Kohlenstoffdioxidgehalt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ermittelt der Sensor die Personenanzahl in einem Raum und kann so rechtzeitig die Empfehlung zum Lüften geben.

Beim maschinellen Lernen (Machine Learning), ein Teilgebiet der Künstlichen Intelligenz, erlernt ein Algorithmus durch Training eine Aufgabe zu erfüllen. Der Computer lernt, selbstständig